Eduardo Vargas, delantero chileno del Atlético Mineiro de Brasil, sacó la voz luego del negativo momento que vive en el elenco con sede en Belo Horizonte.

Desde que ‘Turboman’ se hizo expulsar en el duelo ante Palmeiras por cuartos de final de Copa Libertadores, donde incluso llegó a los pechazos con el árbitro Wilmar Roldań, todo ha sido viento en contra para el seleccionado de La Roja.

Fue cortado por el técnico “Cuca”, no ha vuelto a sumar minutos en cancha y torcedores del ‘Galo’ lo apretaron en el centro de entrenamiento del club.

Ahora, en diálogo con Globo Esporte, Vargas reconoció que no ha vuelto a ser el mismo tras el citado duelo ante el ‘Verdao’ y confesó que convive con una depresión.

“Después de la expulsión, caí en depresión. Sentí que no quería nada. No quería salir a la calle, no quería ir al supermercado. Incluso mis hijos vinieron el fin de semana”, partió comentando ‘Turboman’.

“Nos alojamos aquí con mis amigos, sus hijos. Salimos aquí al patio de juegos, y podría haberlo llevado al centro comercial, ¿sabes? En cualquier lugar para que ellos disfruten. Pero no me apetecía. Porque sabía que quizás el Atlético, el hincha, me miraría de otra manera”, agregó Eduardo Vargas.

Consultado por cuáles son sus metas en lo que queda de temporada, el delantero chileno indicó que “estoy enfocado en revertir toda esta situación. Intentar, en estos últimos tres meses, ser convocado nuevamente y mostrar todas las ganas que tengo de cambiar la situación. Y luego el club dirá si estoy bien. Si me quieren, me quedo”.

Vargas también detalló que está trabajando con Lincoln Nunes, psicólogo especialista en rendimientos deportivos, con el que espera revertir su mal presente en el ‘Galo’.

Vale señalar que Atlético Mineiro vuelve a la cancha este domingo 28 de agosto, cuando visite por el clásico de la ciudad al América MG por la fecha 24 del Brasileirao.