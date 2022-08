Un jugador que en sus inicios fue llamado como una nueva promesa del fútbol nacional fue, Marcelo Allende, interesante volante ofensivo que a su corta carrera, ya ha recorrido algunos continentes buscando posibilidades de mostrar su calidad.

Con pasos por Cobreloa, Santa Cruz, Necaxa, Magallanes y Montevideo City Torque, el mediocampista de 23 años emprendió rumbo a una nueva aventura en un ‘exótico’ equipo de Sudáfrica, el Mamelodi Sundowns.

En la jornada de día lunes, Allende fue presentado como el flamante refuerzo para el fútbol del gran país del sur de África. Con un video recordando sus mejores jugadas en su último equipo en Uruguay, fue recibido como un gran fichaje para el fútbol de aquel país.

Born in Chile, representing La Roja 🇨🇱 Masandawana let us welcome The MIDFIELD MAESTRO to the Yellow Nation! 🪄 𝘈𝘓𝘓𝘌𝘕𝘋𝘌 𝘐𝘚 𝘠𝘌𝘓𝘓𝘖𝘞! 👆🟡 #Sundowns #BienvenidoAllende pic.twitter.com/DtSLwSdgBI — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) August 24, 2022

Sin duda, un extraño paso por su carrera en el que busca poder demostrar toda su calidad que se le vio en el comienzo de su carrera. Con tan solo 23 años de edad, el mediocampista vive su tercera aventura fuera del país.

Por su parte, el elenco del Mamelodi Sundowns se encuentra en la cuarta posición de la Premier Soccer League sudafricana.

🇨🇱 𝘉𝘐𝘌𝘕𝘝𝘌𝘕𝘐𝘋𝘖 𝘔𝘈𝘙𝘊𝘌𝘓𝘖 𝘈𝘓𝘓𝘌𝘕𝘋𝘌 🇨🇱 Masandawana, our latest South American export is here! 🌎 Click the link below to learn more about our MIDFIELD MAESTRO! 👆 📲 https://t.co/vbx9DDRwMU#Sundowns #BienvenidoAllende pic.twitter.com/zhqAd6vb0S — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) August 24, 2022

Este no será el primer chileno que vea acción en el equipo del magnate Patrice Motsepe, ya que Jorge Acuña llegó en 2007 al desconocido fútbol de Sudáfrica, para ser refuerzo del equipo ‘amarillo’.

Marcelo Allende ya logró debutar el día de hoy, en la victoria de su equipo ante el Stellenbosh FC, en la victoria por 3 a 0. El chileno ingresó en el complemento y solo necesitó un par de minutos, para concretar su primer tanto en las redes Sudafricanas.