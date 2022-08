Una ingrata jornada tuvieron los futbolistas chilenos en la Copa de la Liga inglesa (Carabao Cup), luego de que dos quedaran eliminados en la segunda fase del torneo y solo uno avanzara con su equipo a la siguiente ronda.

El único que festejó fue Ben Brereton Díaz, quien fue suplente en la victoria 2-1 del Blackburn Rovers en su visita al Bradford.

El delantero ingresó a los 75 minutos, cuando los goles ya habían sido convertidos. Andy Cook abrió la cuenta para los locales, pero Bradley Dack y Dilan Markanday dieron vuelta el duelo a favor de los de Lancashire.

⏱️ Full-time: #BCAFC 1-2 #Rovers

The kids are alright – part two! JDT's youthful side seals passage to the third-round in Yorkshire!#BRAvROV 🔵⚪️ pic.twitter.com/IGcoAvGwbP

— Blackburn Rovers (@Rovers) August 23, 2022