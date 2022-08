Una incómoda situación vivió en la presente jornada el delantero chileno Iván Morales, en momentos que abandonaba el campo de entrenamiento del club mexicano Cruz Azul.

La ‘Máquina Cementera’ fue humillada el pasado sábado por 7-0 a manos del América, duelo donde marcó Diego Valdés para las ‘Águilas’ con un perfecto lanzamiento libre.

Un traspié que terminó con el proceso de Diego Aguirre como entrenador del club y que generó la indignación de los aficionados, más aún por el opaco presente del equipo.

Cruz Azul solo suma ocho puntos de un total de 30 y se ubica en el decimoséptimo puesto en la tabla, de un total de 18 equipos, con un amargo registro de dos triunfos, dos empates y seis derrotas.

Cansados de las cuatro derrotas consecutivas en el Torneo de Apertura, los hinchas llegaron este lunes a presionar al plantel e Iván Morales salió a dar la cara con cierta incomodidad en su rostro.

El ex Colo Colo se retiraba del lugar en su auto y se encontró con los aficionados. Bajó el vidrio de su vehículo y señaló:“Nada, hermano. Nadie quiere estar en esta situación. Nosotros menos. Nadie quiere estar aquí, hueón. Nunca había pasado esto”.

“Vamos a poner huevos, vamos a salir todos juntos de esta. La hinchada, jugadores, cuerpo técnico y los que vengan”, agregó.

El ariete de 23 años entendió el malestar de los torcedores y les indicó que en el ‘Cacique’ vivió algo similar. “Ya lo pasé. Lo viví. Nunca perdí un clásico. Me duele, aunque no esté jugando. Me revienta por dentro”, sentenció.

Tras ello, los hinchas le apuntaban al chileno la historia del club y su falta de gol: “¿Solo un gol en tantos partidos?… rómpete la madre, sino regrésate a tu país cabrón”

Ante el América, en el Estadio Azteca, Morales solo se debió conformar con ver el accionar de su escuadra desde el banco de suplentes.

El ‘apretón’ de los hinchas a Morales y cómo el chileno afrontó la situación