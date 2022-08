El exseleccionado italiano Antonio Cassano criticó duramente al Inter de Milán por permitir la partida del delantero chileno Alexis Sánchez, quien finalmente fichó por el Olympique de Marsella de la Ligue 1 francesa.

El mundialista en Brasil 2014 se acordó de los ‘neroazzurros’ y la partida del ‘Niño Maravilla’ al momento de abordar el opaco nivel que presenta en AS Roma el atacante Paulo Dybala, exJuventus.

Recordar que el ariete argentino de 28 años apareció en la órbita del Inter en el arranque del mercado de pases en Europa. Para concretar el fichaje, los lombardos le mostraron la puerta de salida a Alexis.

Finalmente, el tocopillano demoró su salida del club italiano, apuntando a su deseo de irse a un equipo con ‘hambre de triunfos’ en Europa, y fue así que el argentino terminó fichando en los ‘giallorossos’.

A la hora de comentar el rendimiento de Dybala, Cassano declaró a ‘BoboTV’, el canal de Twitch de Christian Vieri, que “si fueras un gran jugador a los 29 años, Juventus no te hubiera dejado marchar. Siempre he dicho, desde los días de Palermo, que Dybala no es un gran jugador“.

“Ninguno de los mejores clubes lo quería, ni Arsenal ni Manchester United. El gran error de Inter fue dejar salir a Alexis Sánchez, que es mejor jugador que Dybala“, agregó sin anestesia.

Luego, el otrora delantero -que defendió a la Roma y al Inter- siguió dándole duro al formado en Instituto de Córdoba y mundialista en Rusia con la ‘albiceleste’.

“Los cuatro o cinco primeros equipos ni siquiera lo consideraban un jugador suplente. Inter de Milán se lo pensó, pero luego ficharon a Lukaku y le dijeron a Dybala que se fuera a casa. Con todo respeto, Dybala se fue a la Roma a ganar 5 millones cuando pedía 10“, sentenció.