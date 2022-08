El mediocampista chileno Arturo Vidal fue el jugador más destacado del primer tiempo en la visita del Flamengo al Athletico Paranaense, en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa de Brasil.

Los hinchas del ‘Mengao’ salieron en masa en redes para comentar el sólido rendimiento del ‘32’ del conjunto de Río de Janeiro, quien se ha convertido en el hombre que administra el juego del visitante en el Arena da Baixada.

“Me temo que algunos jugadores no pueden recibir un pase de @reyarturo23… el tipo abusa de la calidad en los pases” o “Pedro es diferente, pero el jugador Arturo Vidal es simplemente desproporcionado para el fútbol brasileño. Da unos pases inteligentes que solo demuestran la carencia de intelecto de Everton Ribeiro”., son algunos de los comentarios positivos para el nacional.

El elenco que dirige Dorival Junior se tiene fe para continuar ilusionado en busca de un anhelado ‘triplete’ (Copa Libertadores-Brasileirao-Copa Brasil), y espera, de la mano ‘King’, quedarse con la serie gracias a su experiencia.

Consignar que las otras llaves a definir por la Copa de Brasil son Fluminense-Fortaleza, Corinthians-Atlético Goianiense y América MG-Sao Paulo.

🇨🇱 | Arturo Vidal jogando muito. É o chileno quem organiza todas as jogadas do Flamengo. Durante os 48 minutos do primeiro tempo, Vidal orquestrou as saídas de bola do Fla. Um maestro! #colunadofla

