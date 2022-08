Con solo tres partidos oficiales disputados, en su primera aventura en Europa, el volante nacional Marcelino Núñez ha dejado una gratísima impresión en los hinchas y en el entrenador del Norwich, elenco de la Championship League de Inglaterra.

El exjugador de Universidad Católica viene de ser una de las máximas figuras de la tercera fecha de la Segunda División inglesa 2022-2023, luego de marcar un golazo de tiro libre en la derrota de su equipo por 1-2 ante Hull City.

➜ ¿En su debut? Fue el mejor jugador de Norwich en el empate ante Wigan. ➜ ¿Por Copa de la Liga? Pateo el penal definitivo de Panenka. ➜ ¿En su tercer partido? Hizo un golazo de Tiro Libre. Que arranque de Marcelino Núñez con la camiseta de Norwich… Tan solo 22 años. 🇨🇱🤩 pic.twitter.com/PCFoNgs3ID — The Boxing Day (@TBDFootball_) August 13, 2022

A esto se suma el gran lanzamiento en una tanda de penales por la EFL Cup, picándole con clase el balón al meta rival, en el avance de los ‘Canarios’ sobre el Birmingham City.

No le importa nada a Marcelino Núñez. pic.twitter.com/znSYPkVLaO — Sheremy (@Sheremy30) August 9, 2022

Por esta razón el columnista del Eastern Daily Press, el periodista David Hannant, se rindió ante el mediocampista nacional de 22 años.

“En los últimos siete días, con dos tiros de pelota muy específicos y totalmente opuestos, creo que podríamos haber encontrado nuestro próximo héroe. Marcelino Núñez me ha llamado mucho la atención desde que se convirtió en el primer chileno en ponerse la camiseta amarilla y verde”, expresó.

“Primero fue ese penal. Personalmente, no soy el mayor fanático de los penales de Panenka. Sí, se ven bien cuando salen, como demostró el chileno con el suyo contra Birmingham en Carrow Road (…) Pero si quieres ganarte el amor de lo que a veces puede ser una base de fans muy difícil de complacer, disparar un misil en la esquina superior desde un tiro libre no es una mala manera de hacerlo“, agregó.

Eso sí, el profesional de las comunicaciones le puso algo de presión para lo que viene. “Claramente, si se va a convertir en nuestro próximo héroe de la terraza, deberá mostrar consistencia“, apuntó.

“Por lo que hemos visto hasta ahora de Nuñez, parece que será uno de los primeros nombres cantados en las terrazas de Carrow Road para la próxima temporada. Si puede continuar brillando, con suerte ayudará a romper estas nubes oscuras que parecen haber estado flotando durante el último año más o menos. Claramente, un hombre no puede y no hará una temporada, pero si puede ayudar a inyectar algo de alegría en nuestro fútbol, tal vez la temporada no siga siendo tan sombría”, finalizó.