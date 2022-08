Una buena noticia llega para la selección nacional y para Racing de Avellaneda. El arquero chileno Gabriel Arias retornó a la titularidad en el arco de la ‘Academia’, luego de varios meses de ausentarse bajo los tres palos, debido a una fuerte lesión de rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha.

Tras varios meses de recuperación, el golero de argentino nacionalizado chileno había vuelto a vestir la camiseta del gigante de Avellaneda, en el torneo de reservas hace algunas semanas, para tomar forma y poder volver a cuidar el arco del equipo de Eugenio Mena.

Ahora, ingresó como titular en la igualdad a 0 entre su elenco y Boca Juniors, válido por la Primera División del país trasandino.

Posterior a su reestreno, Arias habló con ESPN Argentina, en donde señaló: “Después de la operación, me preparé durante ocho meses para este momento. Sabía que iba a llegar y cuando me enteré estaba como un nene cuando recién va a debutar. Me sudaban las manos, un poco de taquicardia, estaba muy ansioso, pero las cosas me salieron bien”.

"ME PREPARE 8 MESES PARA ESTE MOMENTO" La felicidad de Gabriel Arias en #SportsCenter por volver al arco de Racing, siendo una de las figuras ante Boca, y también habló sobre la última jugada del partido. ¿Fue penal para el capitán de la Academia? pic.twitter.com/RXQc7O7XLL — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2022

Luego de las palabras de su regreso, también habló del tramite del encuentro, que tras el empate, quedaron ubicados en la sexta posición de la Súper Liga Argentina. “El empate creo que termina siendo injusto, pero con los merecimientos no logras nada. Tenemos que sumar de a tres y empezar a pelear”, indicó.

Una de las jugadas polémicas de la igualdad ante el cuadro ‘Xeneize’, fue un supuesto penal por una mano del jugador de Racing, Jonathan Gómez. Con relación a esto, comentó: “No fue penal. Hoy en día no sabes con qué criterios miden, algunos partidos una jugada es penal y en el siguiente no. No están muy claras las manos dentro del área, pero no fue penal”.

La jugada en donde Jonathan Gómez toca la pelota con la mano, en los últimos segundos de partido. Rapallini vio el VAR y decidió no cobrar el penal. pic.twitter.com/Q3RglrDFoE — 𝙅𝘿 (@JuannDis) August 15, 2022

Con esto, el buen arquero del equipo que dirige Fernando Gago, vuelve a ver acción en la Primera División del fútbol trasandino, con el buen elenco de Racing, quienes están a 7 unidades del puntero Atlético de Tucumán, de Carlos Lampe.

El siguiente duelo en donde posiblemente vuelva a jugar Gabriel Arias, será cuando enfrenten a Banfield el próximo jueves 18 de agosto a las 20:30 horas en el estadio Florencio Sola.