El delantero chileno Ben Brereton Díaz se convirtió este domingo en la figura del Blackburn Rovers en el triunfo por 2-1 en su reducto sobre West Bromwich Albion, en cruce por la tercera fecha de la Championship League inglesa 2022-2023.

El seleccionado nacional destacó en la presente jornada con un golazo, a los 41 minutos para el 1-0 parcial, y una asistencia para la segunda diana de ‘The Rose’, obra de Sam Gallagher a los 47’.

🏆 Your @pjthejeweller Man of the Match – Ben Brereton Diaz! 🇨🇱 #ROVvWBA | #Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/dbIor4M47i

