Claudio Bravo no fue convocado en el Real Betis para el debut liguero en su campaña 2022-23 ante el Elche de Enzo Roco. El chileno está fuera de la citación debido a una particular situación económica del club verdiblanco

El arquero chileno Claudio Bravo finalmente no fue considerado por Manuel Pellegrini para el cruce del Real Betis como local ante el Elche, válido por la primera fecha de la liga española 2022-2023.

El conjunto ‘verdiblanco’ presentó durante la semana algunos inconvenientes para inscribir algunos jugadores y entre esos se encuentra el capitán de La Roja. El problema es la solvencia económica que tiene el cuadro español, que no le permite registrar al guardameta y a otros seis jugadores.

Este inconveniente con los topes salariales impuestos por el fair play financiero dejaron al exgolero del FC Barcelona y Manchester City fuera del estreno de su escuadra en el campeonato español de Primera División.

De esta manera, Dani Martín y Rui Silva fueron los porteros citados por el ‘Ingeniero’ para el cruce con el equipo donde milita el defensor nacional Enzo Roco, programado para este lunes 15 de agosto desde las 15:30 horas en Chile.

Con el fin de solucionar el problema con el cupo salarial, Betis informó en la presente jornada la partida del defensor Marc Bartra al club turco Trabzonspor.

“Si hay una venta importante que soluciona, hay que realizarla, pero por otro lado, en la medida que salen jugadores importantes, no se reemplazan por la situación económica del club“, indicó hoy Manuel Pellegrini.

“No espero reforzar ninguna posición porque hay una situación económica que no podemos estar no viéndola. Hay una realidad de la que uno no puede esconderse. Vamos a ver si llega alguna oferta importante que sea mejorar la parte económica y no desmejorar la parte deportiva”, agregó.