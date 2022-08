Uno de los referentes de La Roja, es sin duda Arturo Vidal, que con garra, esfuerzo y mucho corazón, se ganó un lugar en las mentes de todos los chilenos que gritaron sus goles, jugadas y los trofeos que el ‘King’ consiguió con la selección nacional.

Hoy, como estandarte del Flamengo, el volante nacional emitió un emotivo mensaje para su representante, Fernando Felicevich, quien es apuntado en Chile como uno de los ‘dueños’ del torneo nacional, por sus conexiones y contactos con diferentes clubes al momento se realizar traspasos.

El agente es un hombre de confianza del ‘Rey’, ya que lleva acompañando la carrera del mediocampista desde sus inicios, a los 15 años, cuando comenzó a representar al futbolista que pasó por lo mejores elencos de Europa, antes de arribar al ‘Mengao’.

Actualmente, Vidal se encuentra en uno de sus días de descanso que tiene en Brasil y aprovechó de enviar sentidas palabras para quien lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria.

Arturo utilizó su cuenta de Instagram, para publicar una imagen, en donde aparece acompañado de Felicevich y de Pulgar, en donde escribió: “Quiero agradecer a la persona más importante en mi carrera, El hombre que es capaz de decirme lo bueno y lo malo, la persona que a mis 15 años llego sin saber que pasaría en el futuro conmigo”.

“Siempre me aconsejaste cada vez que me caí o me equivoqué, ahí estabas. Cuando estuve solo, siempre estuviste a mi lado apoyándome. Gracias hermano te quiero. Fernando te quiero”, detalló el seleccionado nacional.

Relación de Felicevich con algunos jugadores de La Roja

Esto llega para reafirmar el apoyo y compromiso que se tienen el uno para el otro, ya que hace algunos días, Fernando Felicevich otorgó una entrevista a La Tercera, en donde habló de sus polémicas que lo vinculan, además de la amistad que tiene con algunos futbolistas.

En el diálogo con el medio, señaló el profundo sentimiento que tiene con algunos jugadores de La Roja. “En 15 años no hablé mucho y ahora menos les pediría a ellos. Cada cual tiene sus temas, su vida. Además, no hace falta, nunca quise que bajen al nivel del que miente”.

“Es difícil verlo de adentro, pero me gustaría pensar que contribuí con un granito de arena en la carrera de varios de los futbolistas más importantes en la historia de Chile. Cuando veo dónde están, recuerdo un montón de cosas”, declaró el agente.

Además, destacó que sabe todo el esfuerzo que han puesto para tener las carreras que cada uno de ellos tiene. Con relación a esto, comentó: “Sé lo que les costó, lo que trabajaron, las cosas por las que pasaron y por las que pasamos juntos para que puedan estar donde están y sean lo que son. A veces, me gusta pensar que alguna contribución positiva hice a sus carreras y a la vida de ellos y sus familias”.