El representante de futbolistas Fernando Felicevich sacó la voz y se defendió de las críticas recibidas, principalmente la que dice relación con una supuesta injerencia sobre los jugadores que hacen sus primeras armas en La Roja.

El agente es acusado de hegemonizar el mercado de jugadores y que futbolistas de su corral, como Gary Medel o Arturo Vidal, presionan a los más jóvenes del combinado nacional para que firmen con él. Es llamado el ‘verdadero dueño del fútbol chileno’.

Esta aseveración generó la más absoluta molestia de Felicevich. “Esa es una barbaridad que leí hace poco; una mentira del mentiroso de siempre. Es muy fácil preguntarle a Gary o Arturo si alguna vez lo hicieron. No lo necesito. Los jugadores más jóvenes, evidentemente, piden referencias a los más grandes, a los que trabajan con nosotros y a los que no”, señaló en entrevista con La Tercera.

El agente de las principales figuras del seleccionado de Chile, donde también aparece Alexis Sánchez, también se desmarcó de las voces de periodistas que lo apuntan como uno de los dueños de Azul Azul.

“No. Ya lo dije muchas veces. No tengo nada que ver con la propiedad de la U. No tuve, no tengo y no voy a tener jamás una participación accionaria ni en la U ni en ningún otro equipo de fútbol. No es parte de mi negocio, no me dedico a eso”, afirmó.

Además, ‘Fefe’ aclaró que “nuestra agencia tiene una participación grande en la representación de jugadores. En este caso, se dio que participamos en la transferencia de cuatro jugadores a la U, que llegaron desde distintos clubes, porque Jeisson Vargas fue desde La Calera (…) Ahora toca con la U, pero en su momento fue con (Universidad) Católica, antes con Colo Colo”.

“De los jugadores que llegaron a la U, los que representamos son un porcentaje bajo, pero es más fácil ver los tres o cuatro casos donde coincide y buscar causas extrañas ahí. Lo entiendo, entiendo el ejercicio de la sospecha”, complementó.

Felicevich descartó también tener algún tipo de vínculos con clubes como Huachipato, Deportes La Serena, San Marcos de Arica, Barnechea, como también, negó presionar a futbolistas para que firmen con su empresa de marketing.

Incluso, el argentino dejó en claro que trabaja con solo dos casas de apuestas “de un total de 18 que hay en Chile”, y que solo lo hace como intermediación de marketing. “No somos dueños de las casas de apuestas ni socios”, dijo.

“Entiendo la maniobra que hay detrás, quién está detrás, por qué se llega a esta fantasía. Lo entiendo y sé toda la operación que hay detrás de eso (…) Me da risa. Son mentiras que se inventaron en algún momento y quedaron en nada. Uno sabe (quien está detrás), pero no tengo las pruebas para decirlo. Hay una frase que dice ‘no tengo pruebas, pero tampoco dudas’”, apuntó.

Consultado por si existe envidia hacia su persona por lo que realiza, el jefe de Vibra Marketing indicó que “no la siento. De la industria, mis colegas, los clubes, no la siento. Sí de este par de periodistas que hace mucho tiempo vienen dándole y dándole con mentiras que no puedo explicar de dónde salen. Y algunas de las explicaciones a las que llego es que haya algún tipo de envidia, recelo personal o bronca por algo. A veces, en estos periodistas veo incluso un poquito de xenofobia”.

Sin dar nombres, el oriundo de San Nicolás de Arroyo puso punto final a su defensa revelando que las críticas recibidas “son fruto de una campaña organizada, de muchos años, de un grupo de gente y de un personaje en particular. Es una persona que está obsesionada conmigo y con mi empresa y que hace 10 años que no para de publicar mentiras. Hace 15 años que el eje de la Selección trabaja con nosotros”.