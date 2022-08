Alexis Sánchez ya vive sus primeros días como la nueva estrella del Olympique de Marsella. El chileno arribó hace un par de días a la ciudad francesa y fue recibido como todo un rockstar por la fanaticada Focense.

Sin embargo, el tocopillano llega a un equipo con un DT cuestionado desde su propio plantel, por la forma que tiene para ejercer su trabajo con la zaga Olímpica. Igor Tudor, llegó para sustituir a Jorge Sampaoli, quien declinó de seguir en el equipo francés y renunció al cargo de la banca en Marsella.

Desde su improvisada llegada, el estratega croata de 44 años ha sido cuestionado por algunos jugadores de su escuadra, quienes aún extrañan al trasandino al mando del conjunto marsellés.

Según informó el medio francés, L’Équipe, en la interna del plantel de uno de los equipos más grandes de Francia, se viven momentos incomodos y tensos, por los cuestionamientos que presentan jugadores del equipo.

Discusiones dentro del plantel

En concreto, el volante brasileño Gerson tuvo una discusión con el actual DT hace algunos meses, luego de que Tudor se quejará por la falta de entendimiento en lo que exige. No tan solo discutió con el mediocampista, sino que también se apunta que hubo intercambios de palabras con Jordan Amavi y Cengiz Ünder.

Sin dar nombres en la publicación del medio ‘galo’, se menciona que algunos jugadores tienen quejas contra la forma en que conduce al equipo el entrenador. “Tudor a veces es frío y ha deshecho todo lo que hizo Sampaoli, el estilo, la atmósfera y el equipo tienen dificultades para cambiar”, se menciona en una de las cuñas.

No tan solo eso, sino que también se cita que el ex entrenador del Hellas Verona, a penas llegó, lanzó una frase que caló hondo en sus actuales jugadores, al señalar que “no corres lo suficiente, no trabajas lo suficiente y no juegas como deberías”.

A pesar de las discrepancias entre jugadores y técnico, Los Focenses ya debutaron en la nueva temporada de la Ligue One, donde consiguieron una abultada victoria por 4-1 ante el Reims. Ahora, tendrán su segundo apronte para seguir acumulando puntos y posiblemente, ver en cancha a la nueva contratación, Alexis Sánchez.

El siguiente duelo para la escuadra Olímpica, será frente a Stade Brestois, el próximo domingo 14 de agosto a las 14:45 horas en el estadio Francis-Le Blé, donde se espera ver unos minutos del tocopillano en cancha.