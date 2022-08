En la jornada de ayer se vivió uno de los duelos más electrizantes en la actual edición de Copa Libertadores. Los elencos brasileños del Palmeiras y de Atlético Mineiro, se volvían a ver las caras, tras el 2 a 2 muy disputado en la ida.

En un arbitraje polémico, donde Wilmar Roldán andaba con gatillo rápido, dejó al ‘Verdao’ jugando con 10 hombres en el cierre del primer tiempo y posteriormente, con 9, por una tremenda falta de Gustavo Scarpa. Esto aumentó las ilusiones de los ‘Galos’, que con Eduardo Vargas en cancha, buscaban el gol de la clasificación.

Sin embargo, el chileno realizó una actitud muy infantil para su edad y le reclamó airadamente al juez colombiano, quien no dudo en sacarle la doble amarilla y determinó la expulsión de ‘Turboman’ a los 90+6´minutos, aún con la igualdad en el marcador.

Al finalizar la jornada, su equipo terminó cayendo en penales y Palmeiras sigue en carrera para volver a bajar del cielo el trofeo continental. Sin embargo, la acción del delantero nacional no pasó desapercibida por la iracunda fanaticada del elenco brasileño, quienes la cargaron con todo contra Vargas.

La red social de Twitter, se convirtió en la preferida por la afición del Mineiro, para descargarse contra Eduardo Vargas. Uno de los comentarios, menciona que “1° en la lista – Eduardo Vargas. En cualquier empresa privada sería despedido por justa causa. Motivo: NEGLIGENCIA en el trabajo”.

1o da lista – Eduardo Vargas. Em qualquer empresa privada ele seria demitido por justa causa. Motivo: NEGLIGÊNCIA no trabalho

Otro de los dardos venenosos de los hinchas señala que “Eduardo Vargas usar el número que ya usó RONALDINHO GAUCHO es uno de los crímenes más grandes en la historia del club”.

Eduardo Vargas usar o numero que o RONALDINHO GAUCHO ja usou é um dos maiores crimes da história do clube

Mientras que uno de los más fuertes dichos en contra del ex Universidad de Chile, revela que: “el chileno Eduardo Vargas fue extremadamente cobarde ayer. Acababa de entrar, solo para lanzar un penalti, le sacaron una tarjeta amarilla ridícula y fue a desafiar al árbitro en una jugada que ni siquiera estaba involucrada, fue expulsado y Rubens tuvo que lanzar un penalti”.

Además, los torcedores del cuadro eliminado en los cuartos de final, hacían alusión a que el jugador se hizo expulsar, por una apuesta que ‘supuestamente’ puntualizaba la acción del chileno. “Nadie me sacará de la cabeza que en el último minuto del tiempo reglamentario Vargas forzó su expulsión. Subí el hashtag #ForaVargas Pero también está el hashtag #VargasPipoqueiro”.

Ninguém me tirará da cabeça a ideia de que no último minuto do tempo regulamentar de jogo Vargas forçou sua expulsão.

Levantei a hashtag #ForaVargas

Mas cabe também a hashtag #VargasPipoqueiro #AtleticoMineiro #Galo #Libertadores #EduardoVargas #Vargas #Pipoqueiro pic.twitter.com/t3mZgoFSTP

— Marinhos mascarado (N95/PFF2) e reforçado com a D4 (@marinhos) August 11, 2022