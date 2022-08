Con Arturo Vidal sumando valiosos minutos, Flamengo se transformó en el primer semifinalista de la Copa Libertadores luego de vencer, en el partido de vuelta, al Corinthians por la cuenta mínima (3-0 en el global) y lograr, de esta manera, estar cada vez más cerca de su gran anhelo; alzarse con este título continental por tercera vez en su historia.

Un deseo que también comparte el ‘King’, y que fue enfático en reconocer desde su llegada al Maracaná, donde ha podido ver acción en cinco partidos, incluido en la victoria ante el ‘Timao’, ingresando en el segundo tiempo.

En conversación con ESPN, el seleccionado nacional irradió felicidad tras el importante triunfo que dejó al ‘Mengao’ a tres partidos de volver a ponerse la corona sudamericana, una que consiguieron en 1981 y 2019.

“Las cosas están saliendo muy bien desde que llegué. El equipo dio un paso gigante ante un gran equipo. Nos acercamos a mi sueño, el de Flamengo y el de la gente: ser campeón de la Copa Libertadores”, manifestó el volante de ‘La Roja’.

En ese sentido, Vidal reconoció que en este tipo de instancias no existen los enfrentamientos fáciles y recalcó: “Hay que seguir trabajando. Viene una semifinal muy dura y después, si pasamos, ojalá que la copa sea nuestra”.

Cabe consignar que, pese a su exitoso paso por Colo Colo, club que lo formó futbolísticamente, el ex Inter de Milán, Barcelona, Juventus y Bayern Múnich, se instaló en la ronda de los cuatro mejores de Sudamérica por primera vez en su carrera.

Respecto de su adaptación en el fútbol brasileño y en el vestuario de Flamengo, el ‘King’ dio detalles de su buena relación con sus compañeros y explicó el motivo.

“Tengo una carrera larga, una que con mucho esfuerzo he logrado. He estado en los mejores equipos del mundo. Me han tocado camarines espectaculares y eso me ayuda mucho. Cada vez que cambio de equipo llego con la misma personalidad. Los jugadores que están me respetan mucho y eso me ayuda también”, cerró.