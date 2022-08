La teleserie de Alexis Sánchez en el presente mercado de pases europeo habría llegado a su fin. Y es que este lunes, de acuerdo a diversos medios de comunicación, el seleccionado nacional se reunió con la directiva del Inter de Milán para firmar su rescisión de contrato con el elenco italiano.

Así lo confirmó el periodista italiano especializado en fichajes, Fabrizio Romano, en sus redes sociales, donde aseguró incluso que el tocopillano ya tendría un preacuerdo con su nuevo club; el Olympique de Marsella.

“Alexis Sánchez acaba de firmar todos los documentos para la rescisión del contrato con el Inter. Esta semana, viajará a Marsella para unirse al OM en forma gratuita. Contrato ya pactado hasta junio de 2024, que se firmará pronto”, detalló el prestigioso comunicador en su cuenta de Twitter.

Alexis Sánchez has just signed all the documents for the termination of the contract with Inter – he’ll travel to Marseille this week to join OM on a free tranfer. 🔵🤝 #OM

Contract already agreed until June 2024, to be signed soon. #TeamOM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022