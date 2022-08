Tras marcar su primer gol en la Championship League, en la victoria por 3-0 del Blackburn Rovers sobre Swansea, el delantero chileno Ben Brereton se mostró 100 por ciento enfocado en seguir brillando con ‘The Rose’.

De esta forma, el ariete de La Roja se mostró abierto a continuar en la escuadra ‘blanquiazul’ a pesar de contar con un par de ofertas de clubes de la Premier League.

Incluso, el oriundo de Stoke habló con los canales oficiales del Blackburn, destacando el arranque de temporada con dos victorias en línea y elogiando el trabajo del entrenador, el danés Jon Dahl Tomasson.

“Disfrutamos nuestra pretemporada y nos unimos como equipo. Tenía ganas de empezar la temporada, hemos estado muy bien y el entrenador nos ha dado confianza para jugar sin miedo”, comenzó diciendo el ‘22’.

“Corremos, recuperamos el balón y jugamos fútbol a uno o dos toques. Él (Tomasson) ha sido brillante y con suerte, vendrán muchas más victorias”, agregó Brereton Díaz.

En la misma línea, el jugador de 23 años señaló que “el entrenamiento es bueno, nos divertimos aquí y allá. Todos los muchachos están con mucha confianza. Dos triunfos, dos veces con la portería en cero y cuatro goles… estamos muy emocionados por los partidos que vienen”.

Para terminar, el seleccionado chileno indicó sobre el arranque de campaña que “presionamos desde arriba, tenemos que mantener nuestra formación, no podemos simplemente correr y tratar de anotar. Debemos que ser pacientes y cuando se presentan las oportunidades, tenemos que aprovecharlas”.

Brereton Díaz está en carpeta del Leeds United y del Wolverhampton Wanderers en este mercado de pases en Europa, que finaliza el 31 de agosto. No obstante, el alto precio fijado por los Rovers -15 millones de euros- es la piedra de tope para sellar un traspaso.

