El mediocampista chileno Arturo Vidal valoró el ambiente que se vive en el Flamengo, club al que llegó como fichaje estrella a mediados del mes de julio, y reveló quién es su compañero más cercano en el plantel rubro-negro.

En diálogo con Fla TV, el ‘King’ exteriorizó sus sensaciones por debutar con la camiseta del popular conjunto brasileño y comentó su relación con el plantel que dirige Dorival Júnior.

El exJuventus, FC Barcelona, Bayern Múnich e Inter de Milán reveló en la charla con los canales oficiales del ‘Mengao’ que ya tiene a su ‘mejor amigo’ en la plantilla. Se esperaba que fuera el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, con quien congenió de inmediato en los primeros días, pero no.

“Cuando llegué a Flamengo, la forma de jugar de él (Rodinei) me gustó mucho, sin dejar afuera a los demás que tienen mucha calidad, el nivel de jugadores es muy alto, pero con él encontré algo que me sorprendió: su velocidad, fuerza y alegría”, expresó.

“Todo el equipo me ha tratado muy bien, con mucho cariño y respeto, me siento como en casa, como si llevara mucho tiempo, pero con Rodinei tengo un cariño que lo he tomado muy rápido porque también habla español y está alegre, igual que yo”, añadió el volante de 35 años.

A la hora de ser consultado por su estreno con el ‘Fla’, que se concretó el pasado 24 de julio, el formado en Colo Colo señaló que “cuando el partido estaba 1-1 entré con muchas ganas, ilusión y alegría de entrar al campo con la camiseta de Flamengo. Siempre lo soñé y lo pude cumplir. Y qué mejor que con un triunfo. En esa jugada pude robar el balón por el costado y después pudimos marcar, que es lo más importante, que el equipo haya ganado”.

El próximo desafío del elenco rubro-negro y de Vidal será este sábado 6 de agosto, cuando desde las 19:30 horas visiten al Sao Paulo por la 21ª fecha del Brasileirao, torneo donde están en el quinto lugar a nueve puntos del líder Palmeiras.