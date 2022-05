La marraqueta para Christiane Endler está más crujiente que nunca. Y es que este lunes, la UEFA dio a conocer el ‘equipo de la temporada’ de la reciente edición de la Champions League femenina y como era de esperarse, la guardameta nacional lidera el once ideal tras coronarse campeona del certamen con el Olympique de Lyon.

‘Tiane’ fue una de las seis jugadores del elenco francés en la oncena elegida por el ente rector del fútbol europeo. Por su parte, el equipo lo completaron otras tres futbolistas del Barcelona -elenco al que derrotaron en la final- y una del París Saint-Germain.

🥁 Introducing the 2021/22 #UWCL 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧, selected by UEFA's Technical Observer panel! 👇

🤩 Who would make your starting XI? #UWCLfinal

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) May 23, 2022