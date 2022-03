El Inter de Milan multaría a Arturo Vidal luego de que se revelara una entrevista en la que hablaba de su futuro y su deseo de jugar en el Flamengo de Brasil. Según cuentan, el hecho no habría sido informado previamente al club y eso molestó en Inter.

En entrevista con TNT Sports, el volante nacional reiteró sus ganas de jugar en el Flamengo de Brasil y debido a eso se habría ganado una sanción en el club italiano.

Según afirma el periodista Gianluca Di Marzio, Vidal será multado por brindar esa entrevista.

News Appiano. Vidal oggi assente, per un leggero stato influenzale. De Vrij e Brozovic solo terapie e lavoro personalizzato (per il croato rientro in gruppo graduale nei prossimi giorni per giocare con la Fiorentina). @SkySport #Inter #Vidal #Brozovic

— Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) March 15, 2022