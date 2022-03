El volante chileno Arturo Vidal habló sobre su futuro luego del retiro y también le dio algunos consejos a Ben Brereton Díaz, que se recupera de una lesión en la previa de la vital doble fecha eliminatoria que se avecina.

Arturo Vidal contó que tras dejar la actividad como jugador profesional le gustaría ser entrenador y llegar a la selección chilena.

En conversación con TNT Sports, declaró que “Cuando me retire voy a ser entrenador de la Selección Chilena si Dios quiere, así que nadie me va a sacar (…) Tengo muy presente en mi cabeza ser entrenador en algún momento. Estoy aprendiendo y me gustaría ser el entrenador de la Selección. Me gusta mucho el 4-3-3. Por las orillas con jugadores rápidos y el medio con ida y vuelta. Tengo la oportunidad de ver mucho fútbol y he ido aprendiendo”.

Eso sí, aclaró que “Me gustaría dirigir primero a un equipo y luego a la Selección. Todo lo vivido en La Roja me hace querer estar como técnico y explicarle a los jugadores que la Selección tiene muchas motivaciones y a quién están representando. No es solo una camiseta, es un país”.

Pero no solo habló de lo que se le viene tras el retiro, sino que aclaró que le gustaría ir al fútbol brasileño.

“Mi sueño es jugar en el Flamengo, eso no lo puedo negar. Cuando se dé seguramente voy a ir a Flamengo, ojalá sea pronto. Si el DT o los dirigentes me quieren y hay un acercamiento, yo voy a hacer todo lo posible para ir. Mis objetivos están muy claros, ganar todo con Flamengo, pelear la Libertadores. Si voy ahí será para seguir peleando y siendo un jugador importante”.

Con relación a la selección chilena, que en marzo definirá si va al Mundial de Catar 2022 o deberá pensar desde ya en la cita planetaria de 2026, se refirió a la condición de Ben Brereton Díaz, que se recupera de una lesión y espera poder estar para los partidos contra Brasil y Uruguay.

En ese sentido, Vidal dijo que “Soy de los que aguanta un poco el dolor para estar en partidos importantes. Le intenté dar un poco de lo que he hecho para poder estar. Todo va en la cabeza, el querer jugar, las ganas de representar a un país (…) Lo que viene es muy importante para él y todo el país. Dependemos mucho de él, Alexis y Vargas”.