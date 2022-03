"No va a ser el último Mundial, antes lo pensaba así. Seguiré luchando hasta que me de. Hasta que me digan 'no, ya no puedes estar en la selección'", dijo en entrevista con Pelota Parada.

El nacional Arturo Vidal se refirió a la decisiva y última doble jornada clasificatoria con La Roja, ante Brasil y Uruguay.

El ‘equipo de todos’ necesita con urgencia poder sumar para poder obtener un boleto al Mundial de Catar 2022, algo de lo que está consciente el ‘rey Arturo’.

Sin embargo, para Vidal no es el final, pues aseguró que tras esta cita planetaria seguirá luchando por defender a nuestro país.

“No va a ser el último Mundial, antes lo pensaba así. Seguiré luchando hasta que me de. Hasta que me digan ‘no, ya no puedes estar en la selección"”, dijo en entrevista con Pelota Parada.

“Uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal. Pero si vamos al Mundial, igual seguiré en la selección. No la dejaré. Hasta que llegue un jugador joven que se gane el puesto, que juegue y represente a Chile bien, no tendré ningún problema en dejar a la Selección. De mi parte, no la dejaré”, cerró.