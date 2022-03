El entrenador nacional Manuel Pellegrini respaldó a Claudio Bravo luego de que no tuviera un buen derbi andaluz. En la previa de la semifinal por Copa del Rey, aclaró que "Claudio Bravo está en la portería, los otros diez puestos están en duda".

El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, avisó este miércoles de un posible “exceso de motivación” que “hay que controlar” para “no cometer errores” en la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey ante el Rayo Vallecano, además de respaldar al arquero y compatriota Claudio Bravo luego de su presentación ante el Sevilla. “Claudio Bravo está en la portería, los otros diez puestos están en duda”, dijo.

“Hay un cuerpo técnico que en todos los partidos juega el rol que le corresponde. El jugador mañana no necesita motivación, se da sola por el ambiente. Hay que prever un exceso de motivación que lleva a cometer errores. Lo más importante es la confianza en nuestro juego para saber que tenemos la capacidad de pasar a la final. Los jugadores se motivan solos, pero hay que controlar que ese exceso no nos lleve a cometer errores”, insistió el técnico chileno en rueda de prensa antes de enfrentarse a los madrileños.

El ‘Ingeniero’ afirmó que el equipo “está muy bien anímicamente”, después de ganar nueve de los últimos 13 partidos y solo haber perdido ante dos rivales de Champions. “Llevamos 14 meses en un rendimiento bastante estable, hemos logrado hacer una base y eso nos permite estar en tres competiciones. Mañana nos toca dar el penúltimo paso en la Copa del Rey y estamos todos muy ilusionados”, reconoció.

“Es un partido muy importante, podemos jugar por dos títulos, la Copa y la Supercopa, el Betis no está ahí todos los años. Son momentos muy buenos. Significaría algo muy importante, el hincha del Betis se lo merece, por su pasión. Pero mañana es el paso a la final, quedaría una mes y medio para la final”, expresó.

Aunque, el entrenador volvió a poner el rendimiento individual por encima de ese ambiente en el Benito Villamarín como “principal baza”. “Tenemos que mantener el rendimiento futbolístico que nos ha permitido llegar a esta situación, así las cosas serán más fáciles”, analizó.

“Tenemos más responsabilidad que el Rayo, ganamos la ida y jugamos en casa ahora. Pero la exigencia del club, hace 17 años que no juega una final de Copa… Imagínate ellos que hace 40… Han tenido irregularidades con marcadores estrechos, entrará con la misma motivación que nosotros para pasar a la final”, manifestó sobre si los madrileños tendrán menos presión.

Preguntado sobre si el equipo podría entrar confiado tras vencer en la ida, Pellegrini asevera que no pueden pensar “que el partido estar ganado”. “Imposible que no me preocupe todo, el rival está haciendo muy buena campaña, el fútbol español es muy parejo. Debemos ser fuertes, creativos, ser el Betis de los últimos meses”, añadió.

“Hay paralelismos con la eliminatoria ante el Zenit. Pero el resultado de la ida no es definitivo, si hemos llegado hasta aquí jugando de una manera es porque es la mejor manera. Vamos a salir a ganar independientemente del resultado de la ida”, insistió.

La mejor noticia para Pellegrini es la vuelta a los entrenamientos de Sergio Canales y Nabil Fekir, que terminaron tocados el derbi ante el Sevilla, pero ahora apuntan al partido ante el Rayo. “Entrenaron de forma normal hoy. Bellerín tiene un edema muscular, no está para los 90 minutos pero sí para la situación”, explicó, antes de confirmar que Claudio Bravo será el portero titular el jueves, reivindicando política de rotación.

Finalmente, Pellegrini destacó el “rol importante” de Joaquín dentro de la plantilla. “Mantiene ese rol independientemente que juegue o no, la experiencia es importante y la sabe transmitir bien al plantel”, concluyó.