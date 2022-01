Un 4 de enero pero de 2019, el Blackburn Rovers anunciaba en sus redes sociales la llegada de un joven delantero para disputar la segunda parte de la temporada.

Proveniente del Nottingham Forest, donde cosechó nueve goles en 57 partidos, Ben Brereton llegaba al cuadro de Lancashire para luchar por el ansiado ascenso.

Sin su apellido materno y con el dorsal 19 en la espalda, el joven atacante posó para hacer oficial su traspaso sin siquiera sospechar el estatus que tendría en el mismo equipo tres años después.

Y es que según recordó En Cancha, los números que antecedían a ‘Big Ben’ llevó a buena parte de los hinchas del Blackburn a rechazar el fichaje del chileno-inglés, cuestionando el aporte que el novel atacante podría dar al equipo.

Comentarios como “no vale la pena”, “el calienta bancas más caro del último tiempo” o “no puedo creer que pagaran ese dinero” fueron los más reiterados.

Hoy, Brereton Díaz suma 20 tantos en la presente temporada y ha sido clave para que el Blackburn esté peleando el ascenso a la Premier League. Aquellos hinchas que lo rechazaron, de seguro hoy piensan muy diferente.

I hope the people involved here know what they're doing. He hasn't looked worth it to me and most Forrest fans are delighted with the deal. Hope he proves is doubters wrong.

— Matt Cooper (@matt_cooper85) January 4, 2019