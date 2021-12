El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, adelantó lo que será este jueves la visita ante el Celtic escocés en el cierre de la fase grupal de la Europa League, torneo en el que aseguró su paso a los dieciseisavos de final.

Pese a tener asegurado el boleto a la próxima fase, el ‘Ingeniero’ aclaró que saldrán a ganar al Celtic Park para seguir dejando una buena imagen en la competición.

“Vamos con la responsabilidad de terminar el grupo lo mejor posible. Siempre es importante ganar, por las dinámicas positivas, y si hubiera una clasificación en juego sería una tensión distinta, pero igualmente iremos a buscar la victoria”, declaró en rueda de prensa en la antesala al cruce en Reino Unido.

“Hay una mentalidad ganadora que tienen que tenerla todos los equipos, independientemente de lo que jueguen, la tensión no es la misma, pero el orgullo por ganar sí hay que mantenerlo”, añadió.

Al respecto del buen presente del cuadro verdiblanco, con victorias consecutivas en La Liga, Europa League y Copa del Rey, y la euforia que podría adueñarse del vestuario, el estratega nacional señaló que “de la parte externa no puedo hablar, en la interna el plantel es consciente de que depende de que juguemos tres balones de una forma distinta. En el equipo espero no ver ninguna relajación mañana y ni mucho menos el domingo”,

“Veo al plantel involucrado en todos los campeonatos para repetir lo que se viene haciendo y de forma constante”, sentenció.

En relación a la situación del estado de forma de Claudio Bravo, el ex DT de Real Madrid y Manchester City aclaró que “aún no se integra en el equipo y no está en la lista de citados”, pero que espera “que la semana que viene se encuentre al 100%”.

Cabe consignar que el capitán de ‘La Roja’ no juega desde el 25 de noviembre, cuando salió lesionado en la victoria por 2-0 como local del Real Betis ante el Ferencváros, por la quinta fecha del Grupo G de la Europa League.