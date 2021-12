La arquera chilena del Olympique Lyon Christiane Endler figura en el once del año elegido por la Federación de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS).

Tiane, elegida en 2020 la mejor guardameta del mundo por FIFA/FifPro, estuvo también entre las candidatas al Premio The Best, de la FIFA este año y fue elegida por la IFFHS como la mejor portera del planeta en el 2021.

La chilena confirma su estado de forma manteniéndose en la elite entre las mejores jugadoras del planeta ya por tercer año consecutivo. Este año la exportera de Colo Colo cambió el PSG para ir al Olympique de Lyon y ha continuado con su nivel superlativo.

El equipo más representado en el once de la IFFHS es el Barcelona, con seis jugadoras; las internacionales españolas Alexia Putellas, Jenni Hermoso, Mapi León y Aitana Bonmatí, la neerlandesa Lieke Martens y la noruega Caroline Graham Hansen.

El once está formado por la chilena Christiane Endler como guardameta; en defensa la canadiense Ashley Lawrence, la francesa Wendie Renard, la sueca Magdalena Eriksson y Mapi León; en la medular Aitana Bonmatí, Aitana Putellas y Martens; y en ataque Graham Hansen, la australiana Samantha Kerr y Jenni Hermoso.

IFFHS WOMEN’S WORLD TEAM OF THE YEAR 2021

— IFFHS (@iffhs_media) December 6, 2021