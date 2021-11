Este miércoles el delantero chileno Benjamin Brereton volvió a anotar con el Blackburn Rovers en la victoria momentánea de los de Lancashire sobre el Peterborough.

En partido válido por la fecha 19 de la segunda división inglesa el delantero nacional anotó en lo que es la victoria parcial por 4-0.

Brereton anotó el segundo gol aprovechando un error de la zaga visitante a los 35 minutos de juego. El Peterborough intentó salir jugando y Tyrhys Dolan presionó ante las dudas de su rival.

Dolan logró su objetivo, robó el baló y tras quedar mano a mano con el portero Thomas Kaminski, le cedió el balón a Ben Brereton que venía con el arco de frente y sin marcas.

Este era el decimoquinto gol de Brereton en la actual temporada de Championship, consolidándose como la gran figura del Blackburn Rovers. Pero el chileno no se conforma y posteriormente anotó el cuarto de los Rovers.

Los otros goles del partido los han convertido Harry Pickering (16 minutos) y Darragh Lenihan (45′).

Con este resultado los de Lancashire se ubican en la séptima posición con 30 puntos, quedan séptimos y se acercan a la zona de clasificación a la postemporada con el objetivo de conseguir el ascenso a la Premier League.

Además, el ariete vuelve a la selección chilena por las clasificatorias contra Argentina tras cumplir su fecha de suspensión ante Ecuador.

2-0 Blackburn. When you are rubbish away from home, don't do this. #pufc #rovers pic.twitter.com/rRRBexehln

— Posh Goals (@PoshGoals) November 24, 2021