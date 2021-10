En apenas 20 minutos, Ben Brereton Díaz convirtió su segundo doblete de la temporada mientras se disputa el encuentro entre Derby County y Blackburn Rovers, donde el delantero chileno es protagonista con sus dos goles en la victoria momentánea del elenco visitante por 0-2.

Con una diagonal fiel a su estilo de juego, ‘Big Ben’ pisó el área y remató fuerte al palo del guardameta rival, que nada pudo hacer para detener la racha goleadora del seleccionado nacional.

#VivaLaRovers the Chilean wonder scores again! @benbreo scrappy but they all count! #Rovers pic.twitter.com/mIsGfJdaDH

— Blackburn Roverseas (@roverseas) October 30, 2021