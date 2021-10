El Blackburn Rovers de Ben Brereton Díaz se inclinó este martes ante el Queens Park Rangers, en duelo correspondiente a la fecha 13 de la Championship inglesa.

El ariete de La Roja fue titular y jugó los 90 minutos, pero no logró desequilibrar a favor de su elenco, que terminó cayendo por la cuenta mínima.

Y este miércoles, aun saboreando la victoria, el QPR se burló del atacante chileno-inglés, provocando la furia de los hinchas del Rovers y también los del combinado nacional.

Aprovechando la pregunta de un seguidor, el cuadro vencedor publicó en sus redes sociales un video donde Luke Amos, jugador del QPR, evadió a Brereton Díaz con un lujito.

“¿Tienen el registro de Amos mandando de regreso a Chile a Brereton Díaz con un giro?”, fue la consulta del fanático.

La respuesta del QPR fue un breve video donde se aprecia el carrerón de su jugador tras un error del delantero de La Roja. La publicación fue acompañada de la bandera chilena y un emoji despidiéndose.

Por supuesto, la publicación se llenó de fanáticos respondiendo a la mofa, donde los mensajes “equipo chico” y otros con insultos fueron los más repetidos.

