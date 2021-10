Este domingo, Charles Aránguiz no estuvo entre los jugadores citados para el partido entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, luego de que su propio club informó que el mediocampista nacional sufrió una lesión de último minuto en la previa.

Tras la triple fecha de las Clasificatorias de la Conmebol para el Mundial de Catar 2022, un nuevo futbolista de la Selección Chilena no sumó minutos en su equipo. En esta ocasión, fue el caso de Charles Aránguiz en el Leverkusen, pero por una razón que preocupa tanto al club como a Martín Lasarte.

El mediocampista nacional no estuvo entre los citados para el duelo frente a Bayern Múnich por la octava fecha de la Bundesliga y según una información de su propio elenco, el ‘Príncipe’ sufrió una lesión en la pantorrilla que lo dejó fuera en la previa al importante cruce.

A través de su cuenta de Twitter y en la publicación donde notificaron tanto el equipo titular como a los suplentes, la escuadra de la ‘Aspirina’ informó que el crack de ‘La Roja’ no se encontraba en la plantilla por esta razón, deseándole una pronta recuperación.

No obstante, aún no se conoce la gravedad de la lesión, ya que Leverkusen no ha emitido un parte médico oficial al respecto, por lo que las alarmas ya se encendieron en Juan Pinto Durán, donde esperan que Aránguiz pueda decir presente en la próxima jornada de las Clasificatorias, cuando Chile enfrente, en noviembre, a Paraguay y Ecuador.