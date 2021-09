Alexis Sánchez no vive su mejor momento en Italia. El tocopillano no ha podido afianzarse en el equipo titular del Inter de Milán tras constantes lesiones que lo han aquejado y por las que, parte de la prensa italiana, lo cataloga como un ex futbolista.

Así lo expresó el periodista Fabio Ravezzani en TMW Radio, donde se refirió al ingreso del crack nacional en el último encuentro del elenco ‘neroazzurri’ ante Shakhtar Donetsk por Champions League.

“Joaquín Correa y Alexis Sánchez entraron bien, pero para mí el chileno es un ex jugador“, puntualizó en el programa radial.

Una dura crítica al estado de forma del ‘Niño Maravilla’ que acompañó con cuestionamientos a la confección del plantel de cara a esta temporada, manifestando que “Romelu Lukaku y Lautaro Martínez fueron la mejor dupla goleadora de Europa. No podemos comparar a Edin Dzeko con el peso en ataque que tenía Lukaku”.

“Hakan Calhanoglu está en el banco y ponen a Matías Vecino, que es el suplente del suplente. El año pasado estuvo Christian Eriksen, Romelu Lukaku y Achraf Hakimi y este año te presentaste con Matías Vecino, Edin Dzeko y Denzel Dumfries”, sentenció el comunicador.

Cabe señalar que Alexis integrará la nómina de la Selección Chilena para la triple fecha de octubre de las Clasificatorias de la Conmebol, donde el ‘7’ de ‘La Roja’ podrá sumar importantes minutos ante Perú, Paraguay y Venezuela.