Luego de la vorágine de emociones, que significó para Ben Brereton el haber disputado la Copa América con la Selección Chilena, el delantero sumó sus primeros minutos de la pretemporada del Blackburn Rovers en un duelo amistoso frente al Leeds United de Marcelo Bielsa.

Un compromiso que sirvió de preparación para temporada 2021-2022 de la Championship y Premier League, respectivamente, y que finalizó 1-1. El futbolista inglés nacionalizado chileno ingresó en los minutos finales del segundo tiempo.

Sin embargo, previo a que saltara a la cancha, la hinchada de los ‘Rovers’ tenía ganas de ver a Brereton en acción y así lo demostró mientras el extremo calentaba en la línea de banda. Los fanáticos comenzaron a corear, en repetidas ocasiones, “¡Díaz, Díaz!”, lo que provocó la pronta respuesta del seleccionado nacional.

Además, en los minutos previos al compromiso y mientras los futbolistas realizaban el calentamiento de rigor, un grupo de aficionados de la escuadra blanquiazul rindieron un homenaje al paso de ‘Big Ben’ en ‘La Roja’ tras ubicar una bandera chilena en las gradas del Ewood Park con el apellido materno del delantero.

Ben Brereton-Diaz getting some homecoming appreciation from the #Rovers support after his Chile Copa America campaign @ProstInt pic.twitter.com/l1ab7nAi6z

— Sean McGinlay (@seanmcsport) July 28, 2021