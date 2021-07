Dará un paso gigante. Facundo De Tezanos Pinto, de solo 15 años, jugará en España luego de llegar a acuerdo con el UD Montijo, de la Segunda División RFEF.

Gracias a las gestiones de la agencia Newen Sports, el novel extremo de categoría 2005 viajará a fines de julio para sumarse a la Academia del cuadro de Badajoz.

“Me siento con muchas ganas de dar lo mejor de mi para poder crecer como deportista en el extranjero. Me siento muy afortunado de poder hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol”, comentó De Tezanos, en diálogo con BioBioChile.

“Me gustaría probar suerte allá, pero también me parece una excelente oportunidad hacerlo acá en Chile, creo qué hay muy buenos jugadores y entrenadores”, agregó el joven jugador, al ser consultado por dónde le gustaría jugar de manera profesional.

“Llegará a un torneo muy competitivo”

Donde también están felices con el salto de De Tezanos a España es en Newen Sports, agencia nacional que quedó cautivada con el nivel del puntero con paso por AC Barnechea.

Cristóbal Zurbuchen, su director comercial, indicó a BioBioChile que “a Facundo lo veníamos siguiendo hace un tiempo, con muy buenas referencias. Lo vimos en un par de partidos, en videos y eso nos permitió generar su ida al Montijo, donde formará parte de las juveniles”.

“Estará en un torneo bastante competitivo y viviendo en el club, donde estará federado y con una pensión completa para cubrir las necesidades de un jugador en desarrollo”, agregó Zurbuchen.

Sobre lo anterior, De Tezanos comentó que “ellos me habían estado mirando hace un tiempo. Ahora se juntaron varios cosas que hicieron posible concretar la ida a España”.

Sueño de jugar en Chile y Europa

Pero Facundo la tiene clara. Las ganas de jugar en España son parte fundamental de la aventura que vivirá, aunque no se cierra a volver a Chile para jugar de manera profesional en el equipo de sus sueños.

“Acá en Chile quisiera jugar en Everton, ya que siempre he sido hincha del club y sería un anhelo poder jugar ahí. Y en España simpatizo con un par de equipos, como el Betis y Real Madrid, igualmente no me cierro a otras opciones”, recalcó el joven extremo.

Desde Newen, por su parte, aseguraron que “la idea es que, estando en Europa, pueda potenciar al máximo sus capacidades y logre quedarse”.

“Estamos muy contentos, nos ha ido bastante bien. Somos una empresa que ha tenido un alcance internacional, con filiales en distintos países”, complementó Zurbuchen.

Vale mencionar que no solo España ofrecen desde Newen como una oportunidad para jóvenes futbolistas.

La agencia también tiene vínculos con clubes en Nueva Zelanda, las filiales en Perú y Chile del Fluminense y la opción de becas deportivas en universidades de Estados Unidos.