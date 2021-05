Felipe Mora volvió a romper las redes en Estados Unidos. El atacante nacional fue protagonista, tras marcar un doblete, en la victoria 3-0 del Portland Timbers frente a Los Angeles Galaxy.

En el duelo válido por la sexta fecha de la MLS, el ex Universidad de Chile logró convertir un doblete, luego de ingresar desde el banquillo en el segundo tiempo.

Apenas dos minutos de comenzar la segunda mitad y mientras el cotejo se encontraba igualado, Mora abrió el marcador con un certero cabezazo dentro del área que envió al fondo de la red.

