El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, se refirió brevemente este martes a la creación de la Superliga europea, competición acordada por 12 de los clubes más importantes del continente.

Esta competición anunciada en la madrugada del domingo al lunes en el viejo continente estará compuesta por un total de 20 equipos. Al proyecto se han unido los españoles Real Madrid, FC Barcelona y el Atlético de Madrid; los italianos Juventus, AC Milán e Inter de Milán; y los ingleses Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Tottenham y Arsenal.

Frente a esto, el ‘Ingeniero’ declaró en rueda de prensa que “seguramente va a liquidar el fútbol nacional en todas partes”.

“Los equipos se clasifican por méritos. La Champions se puede mejorar, pero la competencia base y el sentimiento de los hinchas están en las ligas nacionales”, agregó el extécnico del Real Madrid y el Manchester City, dos de los equipos integrantes de la Superliga.

Además, el estratega nacional indicó que “para la formación de jugadores sería un desastre que las ligas nacionales bajaran su calidad”.

Consultado, en tanto, por el próximo cruce liguero ante el Athletic de Bilbao, Pellegrini dijo que solo piensan en sumar de a tres para seguir con chances de llegar a copas europeas.

“Estamos muy centrados en lo que tenemos que hacer. Siempre es mejor el pelear por Europa que pelear con la presión de un equipo que lo hace por no descender. Intentamos terminar lo más arriba posible. Nuestra intención es intentar quedar quintos para estar en el cupo de la UEFA y no depender de otra circunstancia que pueda suceder. Si no es quinto, ojalá sexto”, apuntó.