Tras dar vuelta la llave frente al Lyon, el PSG logró clasificar a semifinales de la Champions League Femenina con una chilena como protagonista; Christiane Endler.

La guardameta nacional fue clave con una impactante atajada en el último minuto que evitó el empate que hubiese puesto en peligro el paseo a la siguiente llave.

‘Tiane’ tapó un remate a quemarropa de Melvine Malard que maravilló a relatores, periodistas e hinchas en todo el mundo.

A través de Twitter, aficionados/as de todas partes del planeta aplaudieron y alabaron la performance de la portera chilena catalogándola como “la mejor del mundo”.

Además, seguidores/as del próximo rival del PSG, el Barcelona, también se manifestaron en redes sociales asegurando que el verdadero peligro estará en la portería del elenco francés.

I wanted to see Macario advance with OL but damn Endler is having a fabulous year with saves like this! https://t.co/C8gQ3EYUy2

— skitvatten (@xcolbaex) April 18, 2021