Un preocupante brote de Covid-19 se vive en la Superliga de Turquía. Dentro de los clubes con más contagios, se encuentra el Fatih Karagümrük, elenco donde milita Enzo Roco.

Justamente, el ex Universidad Católica vive un complicado presente tras ser notificado con coronavirus.

“Lo pasé mal varios días y me sentí fatal. Me hicieron tratamiento intravenoso”, expresó el defensor nacional al periodista Enzo Olivera en su cuenta de Twitter.

Pero ya estoy mejorando para volver a jugar

