Convenció al Patagual, pero no a los televidentes: así fue el debut televisivo de Ignacio Socías

Durante la primera jornada del Festival del Huaso de Olmué, el comediante Ignacio Socías hizo su debut televisivo tras más de una década de carrera en el humor.

Tal como se pudo evidenciar en las redes sociales, su número era uno de los más esperados del certamen, sin embargo, terminó con críticas cruzadas.

El standupero entró al escenario del Patagual con evidente nerviosismo, el que traspasó al público, quienes con empatía lo escucharon atentamente.

Con chistes sobre la vida en el campo, el estereotipo del ñuñoino, y pequeñas alusiones al gobierno de Gabriel Boric, Ignacio Socías logró conquistar al público de Olmué, pero no más allá de lo esperado.

Con risas tímidas que se dejaban notar a través de la pantalla, el comediante logró bajarse del escenario victorioso, con el reconocimiento del Festival del Huaso de Olmué, el mismo personaje del que se rio durante su rutina y al que Eduardo Fuentes hizo alusión: “Tanto que te pesó que tus tíos son del campo, que sean huasos y te llevas el huaso de Olmué, imagínate, las paradojas de la vida”, le dijo tras felicitarlo.

Pese a que tras recibir el galardón el comediante hizo un bis, no logró convencer a los televidentes, quienes se expresaron duramente en las redes sociales.

“Me gusta Socías, me hace reír harto en podcast, nunca lo había visto en standup y personalmente no me gustó. Me reí con algunos chistes, pero no me logro cerrar del todo, me dio la sensación de alguien tirando tallas repetidas o abundar en temas que ya no son chistosos, había chistes buenos”, escribió el usuario de Twitter @patriciogute.

Al que se unió el cibernauta @mikeleon_: “¡El chiste de la mamá! ¡Real! Buenismo. Mal el orden de la rutina, público respetuoso. Que siga creciendo Socías, pero no subestimar nunca a la gente, hasta yo me sentí incómodo con sus chistes. ¡La gente en el campo tiene tele e Instagram!“.

Pero esos son solo algunas de las críticas que recibió el comediante, pues otros directamente lo calificaron como “fome”.

Un detalle no menor que le jugó en contra al comediante entre los televidentes fue que durante esta misma jornada hizo su debut “Detrás del Muro” en CHV, el recordado programa de humor comandado por Kike Morandé que regresó a las pantallas tras casi cuatro años fuera de las pantallas.

La preferencia de los televidentes se vio reflejada en el rating, el que según el conteo de Zapping TV dejó a CHV con más de 30 puntos al cierre de la rutina de Socías, la cual se quedó con el segundo lugar, con 26 puntos.