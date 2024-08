Magnús Scheving (Sportacus) felicitó a gimnasta olímpico colombiano que se inspiró en él: "Superhéroe"

Este lunes que el gimnasta colombiano Ángel Barajas (17) logró la medalla de plata en la disciplina de barra fija en los Juegos Olímpicos de París, lo que marcó un hito en la historia de ese país al ser la primera presea en esa categoría.

Fue tras recibir el reconocimiento que el deportista se refirió a su inspiración para incursionar en la disciplina, la que atribuyó a nada menos que el personaje del islandés Magnus Scheving en LazyTown, Sportacus.

“A mí me gustaba ver unos muñecos (caricaturas) y el protagonista hacía vueltas y yo lo quería imitar. Era LazyTown, de ahí me llevaron al gimnasio, poco a poco me fui enamorando del deporte y ahí quedé”, reconoció en conversación con El Colombiano.

Luego de que se dieran a conocer estas declaraciones, pronto llegaron al actor islandés, quien tomó sus redes sociales para felicitar al colombiano.



“Felicitaciones para Ángel Barajas. Qué logro tan asombroso”, comenzó escribiendo el hombre detrás de Sportacus en una Instagram Storie.

“Tú eres un verdadero superhéroe y una inspiración”, cerró en el mensaje, donde adjuntó una foto de Ángel Barajas con su medalla de plata y de cuando era pequeño utilizando un traje del personaje.