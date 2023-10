Desde el comienzo de la transmisión de la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos 2023, los televidentes se han manifestado sobre los diversos momentos del evento en redes sociales, es así como no dejaron escapar un primordial detalle de la emisión: la falta de un intérprete de lengua de señas.

Tal como lo manifestó la audiencia en las diversas plataformas, en ninguno de los canales de la transmisión en vivo había este apoyo para las personas con discapacidad auditiva.

Pese a que anteriormente Canal 13 se había salvado de las críticas por no emitir comerciales durante la emisión, en esta ocasión todas las señales que mostraron la ceremonia fueron objeto de reproches, incluida la transmisión oficial.

Fueron varios los internautas que hicieron hincapié en que el 17 de noviembre comenzarán los Juegos Parapanamericanos donde los deportistas tienen alguna situación de discapacidad, por lo que la falta de inclusión en esta ocasión no sería una buena señal.

@GobiernodeChile #panamericanos2023 @canal13 @chilevision aun no veo intérpretes para la trasmisión en Lengua de señas… Donde quedó la inclusión? @santiago2023 ninguna de las mentes pensantes incluyó a los no oyentes… Hasta cuando? #Santiago2023 @TVN

Está bonita la ceremonia pero no pueden olvidar al Intérprete de Lengua de Señas. Es parte de la inclusión #santiago2023 #juegospanamericanos2023 🇨🇱

#Santiago2023 Tirón de orejas, para la organización que pasó con inclusión Lengua de Señas #Panamericanos #Panamericanos2023 #lenguajedeseñas es que me extraña siempre hay una persona #lenguaje de señas y ahora no.

No se ha aprendido. Una verdadera lástima, y por qué no decirlo, vergüenza, que transmisión de #Panamericanos #Parapanamericanos #Santiago2023 no cuenten con intérpretes en Lengua de Señas Chilenas @CNTVChile debió prever esto y el Estado cumplir con sus compromisos

— 3_eme 🐘 #batallas&botellas 💣🍾 #ABURRIDA (@3_eme) October 21, 2023