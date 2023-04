Magaly TV es el nombre de un programa de televisión peruano en el que personas del espectáculo y futbolistas locales son “ampayados”, o expuestos mientras son infieles, y que es conducido por una controversial figura, que incluso tuvo un paso por la cárcel, luego de ser condenada por difamación en contra de la figura de la selección del Rimac, Paolo Guerrero.

La protagonista del show, Magaly Medina, apodada la “Urraca”, es toda una referente en la televisión local y llegó a ser etiquetada como “la mujer con mayor influencia en la opinión pública” en el país y el “personaje popular más poderoso“.

Si figura es tan icónica en el mundo de la farándula, que los antiguos programas de la misma índole en Chile, la invitaron en variadas oportunidades, como voz autorizada en la materia.

Magaly TV la figura que expone a famosos en Perú

Con 60 años de edad recién cumplidos, y casi 25 de trayectoria profesional, el nombre de Magaly Medina es conocido en todo Perú gracias a su icónico programa de televisión, Magaly Tv, el que comenzó a emitirse 1997, con una pausa entre 2012 y el 2019.

En palabras simples, el show trata de temas de farándula, famosos locales, sus infidelidades, controversias, rumores, amoríos, etc. Fue tal su éxito, que a 5 años de su estreno, el espacio habría generado más de 30 millones de dólares en publicidad.

Una de las secciones más controversiales de la presentadora, son los llamados “ampays”, una palabra del quechua que significa “observar” y que se usa para destapar escándalos de figuras públicas, mediante videos, fotos, testimonios, etc.

Este método ha sido utilizado en contra de varias figuras conocidas en Perú y le ha valido varias críticas, acusando a Magaly Medina de no respetar los derechos básicos de las personas y pasar a llevar su intimidad.

Y más de un ampayaje le ha traído problemas, como cuando expuso a Angie Jibaja, conocida en Chile por sus pasos en teleseries y reality shows, por supuestamente estar bebiendo en la vía pública cuando enfrentaba problemas con la justicia peruana.

Sin embargo, las imágenes resultaron ser falsas. Incluso se comprobó que se crearon maliciosamente.

Magaly Medina y los ampays a futbolistas en Magaly TV

Últimamente, las figuras preferidas “ampayadas” por Magaly Medina, son futbolistas locales, como Paolo Hurtado, quien tuvo un paso por el equipo chileno, Unión Española, en 2021. El deportista fue expuesto en televisión engañando a su esposa embarazada, con la modelo Jossmery Toledo.

Pero son varios los jugadores que han caído en el ampay de la “Urraca”, Waldir Sáenz, Roberto, Jean Deza, Reimond Manco, Julio Coyote Rivera, y uno de los más buscados en el programa, Roberto “el chorri” Palacios, ídolo de la selección Peruana.

Según la conductora de Magaly TV, su motivación para seguir a los deportistas, es la experiencia de su hijo, a quién veía llorar cada vez que perdía Alianza Lima.

De este modo, la controversial animadora dijo que un día se cansó de ver como su retoño se esperanzaba semana a semana con el club de sus amores, mientras los jugadores no eran profesionales y no respetaban a la hinchada, indicó.

“Acá la gente muere por el fútbol y no es posible que, si vas esperanzado al estadio, pagando tu plata, llevando a tu hijo, resulta que el tipo estuvo chupando hasta las 5 de la mañana ¿Con qué físico va a hacer goles, eso no está bien, no es deportivo”, aseguró, según El Comercio.

Asimismo, culpó a los periodistas deportivos y los acusó de saber de las conductas poco éticas de los futbolistas, pero también de no hacer nada al respecto.

“Si vas a hacer llorar a mi hijo, vamos a saber por qué lo haces llorar y que el público se entere por qué estos sinvergüenzas van al estadio y no meten goles”, sentenció.

El paso por la cárcel de Magaly Medina y el enfrentamiento con Paolo Guerrero

A pesar de varios episodios controversiales, el más duro para Magaly Medina y su programa de TV, involucró a gran parte de la opinión pública y al seleccionado peruano, Paolo Guerrero.

Resulta que en 2007, la presentadora llevó a cabo un ampay en contra del jugador y lo acusó de estar bebiendo con una modelo en Lima, hasta altas horas de la noche, cuando debía estar en la concentración con el seleccionado.

Guerrero desmintió al programa y demandó a Medina, acusándola de difamación. El tema se tomó la televisión y varias portadas, mientras la profesional de las comunicaciones hacía del tema todo un espectáculo, incluyendo asesoramiento legal de su abogado, en vivo y en directo.

Finalmente, los tribunales determinaron que el fotógrafo que captó las imágenes de Paolo Guerrero, modificó y mintió sobre el momento en que las capturó. Esto, a pesar de que la acusada presentó supuestos testimonios de testigos que aseguraban haber visto a Guerrero en el lugar y la hora señalada.

De esta manera, en el 2009, Magaly Medina estuvo 6 meses encarcelada, tras ser declarada culpable de difamación en contra de la figura de la selección de Perú. Además, debió pagar una suma compensatoria de 26 mil dólares.

A más de 10 años de aquel periodo, calificado como el más difícil de su vida, la presentadora y controversial figura continúa con su espacio en Magaly TV y con sus bullados ampays.