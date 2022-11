La ‘Mundialitis Aguda’. Un término que apareció con fuerza en la antesala a una nueva cita máxima del balompié, esta vez en Qatar, y es el causante de que muchos jugadores bajen el ritmo o jueguen con una menor intensidad.

Esta expresión engloba todo tipo de “lesiones” o molestias que impiden a los futbolistas jugar o estar al máximo nivel en el campo. Más concretamente, el miedo a lesionarse y perderse el evento más importante del fútbol.

La definición más exacta de este término, según el destacado columnista de AS Tomás Roncero, es “dícese de un virus que está afectando a toda la población futbolística de la clase Business, que afecta al estado de ánimo, al empeño traducido en las dudas en las disputas y los balones divididos (aunque hay honrosas excepciones) y un temor lógico pero irritante a la vez para no caer lesionado ahora que estamos a pocos días de la inauguración del Mundial de Qatar”.

Benzema y Messi, los casos más emblemáticos

Muchos jugadores no están jugando los últimos partidos con sus equipos y ejemplos hay muchos, a 11 días del evento en Qatar. El más resonante lo protagoniza el delantero del Real Madrid y flamante Balón de Oro, el francés Karim Benzema.

El galo ya suma cinco partidos en línea sin defender a los ‘blancos’ por una “fatiga muscular”. Incluso, este jueves no estará ante el Cádiz por un dolor en el muslo.

La ausencia del exLyon es un tema que no ha dejado indiferente a hinchas y exfutbolistas del Madrid. “Sinceramente no lo entiendo. Porque yo a Messi le veo jugar en el PSG, y a Lewandowski le veo jugar en el Barcelona (…) Dentro de que está claro que todos los jugadores quieren no perderse el Mundial. Pero es que en primer lugar está tu equipo”, expresó Guti.

A comienzos de esta semana saltó a la palestra la máxima estrella del PSG y la selección argentina, Lionel Messi. La ‘Pulga’ se perdió el último partido con los franceses por una inflamación en el tendón de Aquiles y encendió las alarmas en el entorno ‘albiceleste’.

Messi afrontará en Qatar su ‘last dance’ y la cita no se la quiere perder por nada del mundo. El ‘10’ tiene entre ‘ceja y ceja’ timbrar la tercera consagración de Argentina, tras 1978 y 1986, y emular a Mario Alberto Kempes y Diego Maradona como los ‘héroes’ de esas citas.

Otros casos destacados de esta ‘Mundialitis Aguda’ corren por cuenta de Eden Hazard (Bélgica); Edison Cavani (Uruguay), Koke (España), Memphis Depay (Países Bajos), Antonio Rudiger (Alemania) y Aurélien Tchouaméni (Francia), quienes han sido cautos en sus recuperaciones para llegar al evento que comienza el 20 de noviembre.

Un panorama que no gusta para nada en los clubes, que son los encargados de pagar sumas millonarias en sueldos, y que es entendible para muchos hinchas del ‘planeta fútbol’, aduciendo que los jugadores veteranos quieren llegar al 100% al que puede ser su último Mundial. Veremos cómo andan en Qatar.