Entre broma y broma la verdad se asoma: Marlen Olivari le dijo a Daúd Gazale que es lo "más machista"

Un gracioso, pero no menos tenso, cruce se dio en el más reciente episodio de ‘Mundos Opuestos’ entre Marlen Olivari y Daúd Gazale, a quien la show-woman le enrostró su machismo, crítica de la cual han hecho eco varios de sus compañeros.

Todo se dio cuando gran parte del equipo conversaba sobre los posibles nominados de esta semana, instancia donde el futbolista compartía ideas con Luis Jiménez. Fue ahí que la ex ‘Morandé con Compañía’ le lanzó “cuenta el secreto, no contaí nada” (sic).

A ello, el deportista le contestó: “Son cosas de hombres”, lo que molestó a la bailarina, quien entre bromas lo criticó.

“¿Cosas de hombres? Ya no existe hablar cosas de hombres, cosas de mujer, todo es de todos. No, pero es que él es un machista, de lo más machista que puede haber en Chile, Daúd Gazale, te pasaste“, le dijo bastante seria, aunque sus compañeros de encierro no podían dejar de reír por lo rápido que se molestó.

Tras otro altercado por la elección de las camas, Princeso les dijo “las peleas las dejamos al lado” en referencia al pasado. Pero Marlen Olivari volvió a arremeter contra su compañero de equipo.

Cuando el exfutbolista le planteó la idea de votar por Evelyn en bloque, la ex chica “Morandé” no cedió, pues en oportunidades anteriores Gazale propuso lo mismo y fue ella quien terminó nominada. La provocación a su compañera fue tan evidente, que hasta Princeso intentó calmar las aguas nuevamente.

“Daúd cada vez que me nominan a mí a él se le ocurre la genial idea de nominar a Evelyn en bloque. Eres muy vaca. Siempre me ha querido sacar“, le dijo a su compañero desatando las carcajadas. Y aunque ella también se rio, lo desafió a enviarla a eliminación con la atleta, en un tono más serio y confrontacional, porque, como dicen, “entre broma y broma, la verdad se asoma”.