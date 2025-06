"Siento el aletazo": Patricia Maldonado recordó la fuerte caída de columpio que sufrió en Mucho Gusto

Durante el último capítulo de Only Fama, Patricia Maldonado recordó, entre risas, su famosa caída desde un columpio durante una transmisión en vivo en el matinal Mucho Gusto.

Era 2017 y la escena, que involucró a José Miguel Viñuela y Luis Jara, se transformó en uno de los momentos más virales del matinal.

En conversación con José Antonio Neme y Francisca García- Huidobro, la cantante recordó: “Tu vez Lucho Jara, cómo empuja, y yo dije antes, ‘por favor, tengan cuidado porque el columpio está medio raro y yo pesando 100 kilos’, por favor”, advirtió Maldonado en ese entonces, aunque los panelistas insistieron en subirla.

Patricia Maldonado recordó su famosa caída en Mega

Pese a sus reparos, el columpio terminó cediendo. “Siento el aletazo”, confesó Maldonado.

“¿Qué querías que le dijera?”, preguntó la cantante ante la actitud de Luis Jara. “Yo no quería… Me senté, pero yo sentí que hizo (ruido) una cosa así la hueá (sic). Te lo juro, como que me dio una cuestión así en las nalgas”, relató, lo que provocó carcajadas en el estudio.

Tras recordar el momento, la situación, que comenzó con risas, se volvió crítica en segundos. “Lo más terrible es que yo me enterré las cajas en la espalda, las cajas de sonido? No me podía mover”, confesó. “Ahí eché el garabato”, se sinceró.

Caída en Mucho Gusto

En aquel entonces, el programa optó por tomarse con humor la caída de Maldonado, pero todo cambió rápidamente luego que la cantante se quejara con garabatos en el piso y le gritara a Jara y Viñuela por el accidente.

Tras la caída, tanto Jara como Joaquín Méndez (también parte del matinal) corrieron en ayuda de la panelista y aunque intentaron tomarlo con humor, el programa optó por irse súbitamente a comerciales.

Una vez que regresaron, estaban todos más relajados y bromearon con la intérprete en el suelo, recibiendo respiración boca a boca de Luis y José Miguel. Luego indicaron que aunque la caída fue dura, la lesión fue leve.