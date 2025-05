Cony Capelli contó que rechazó entrar a Mundos Opuestos 3: "Me hizo dudar que era un reality editado"

Cony Capelli, ganadora de Gran Hermano y ahora uno de los más nuevos rostros de Chilevisión, contó que fue convocada para participar en el nuevo reality de Canal 13, Mundos Opuestos 3, pero que decidió rechazar la oferta.

En un live de Instagram, reveló que participó en el casting, que se realizó en Perú, pero que finalmente tomó la decisión de no regresar a este formato donde se hizo conocida y explicó sus razones.

Capelli dijo que le quedaba un mes de contrato en CHV cuando estuvo considerando cambiarse de canal. “Chilevisión hasta ese minuto no se me había pronunciado como a decirme: ‘qué va a pasar contigo, te ofrecemos esto o vas a estar acá’. Entonces yo estaba como un poco en el aire”, recordó.

Fue en ese punto que comenzó a revisar otras opciones, “era lo que correspondía hacer”, comentó, “y ahí es cuando saltó Canal 13”. De acuerdo con Capelli, la oferta venía desde hace unos 3 meses antes de que se terminara su contrato en la otra señal.

Cony Capelli y la oferta en Mundos Opuestos 3

Tras el casting, sopesó sus opciones, “en el reality, Mundos Opuestos, a mí sí me ofrecieron un sueldo tentador, pero, voy a ser honesta… si entraba iba a ser por el dinero“.

La ex Gran Hermano explicó que actualmente se encuentra pagando su departamento, compra que subió sus costos. “Yo compré este departamento -con crédito, porque forrada no estoy- y me daba miedo que algo pasara y no tuviera esa seguridad de poder pagar (…) porque sí me quedó un costo de vida muy alto“, se explayó.

“Lo consideré, a pesar de que para mí iba a ser desgarrador, igual porque estar en un reality es muy difícil“, continuó.

Pero también tuvo otras razones para rechazar la oferta, “lo que más me hizo dudar es que era un reality editado. No sé si me gusta mucho ese formato porque te pueden dejar como quieran. No sé, es parte del juego”, planteó.

Por último, reflexionó que le preocupaba la percepción que el canal podría dejar de su imagen: “A mí no me interesa caerle bien a todo el mundo, pero si yo les caigo mal quiero que sea por algo real, por algo que de verdad yo haya hecho o haya dicho. No quiero arruinar todo lo que he construido por algo que quizás ni siquiera fue mi hilo conductual”.

“Porque al final el hilo conductual de cada personaje en un reality editado lo hace el canal. Entonces, esto es trabajo, yo no confío en nadie. Trabajo es trabajo”, concluyó.