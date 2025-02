Emma Raducanu se volvió conocida en el mundo entero y no precisamente por su talento con la raqueta, sino que por el tenso momento que protagonizó en Dubai, cuando estalló en llanto tras visualizar a un acosador que la ha perseguido por diversos torneos en el último tiempo.

La imagen de su llanto fue desoladora y activo todo un protocolo para detectar al acosador y sacarlo del certamen disputado en Qatar, pero ahora, Raducanu ha tomado una férrea medida para evitar que algo así vuelva a suceder.

En el nuevo certamen de renombre que se aproxima al calendario del ATP y WTA, el Indian Wells de Estados Unidos, la organización del evento le ofreció a la británica ponerle 5 guardaespaldas, entre los que se encuentra un exagente del ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

Bob Campbell es el vicepresidente de seguridad del WTA Tour y cuenta con 20 años de experiencia en el Servicio Secreto.

Además, los organizadores del torneo no quieran que vuelva a suceder algo parecido a lo que le pasó a Raducanu en el torneo de Dubái en el que un hombre con “comportamiento obsesivo” la acosó.

Por ello, según el medio The Times, Indian Wells se encuentra reforzando su seguridad para que no ocurra algo similar en su torneo.

Emma Raducanu's fright when she realizes that a man who had approached her the day before in a public place in Dubai was attending her match against Muchova.

The man was fortunately arrested and banned from all WTA events.pic.twitter.com/63jdBNQb8V

