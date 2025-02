El tenista argentino Sebastián Báez, 31° del ranking mundial, se impuso este domingo al francés Alexandre Müller en la final del Abierto de Río de Janeiro y se consagró como el primer bicampeón del único torneo ATP 500 de Sudamérica.

El tenista de 24 años, que ya había conquistado el torneo brasileño en 2024, tan sólo necesitó de una hora y 26 minutos para, con una facilidad inesperada, vencer a Müller (60°) en dos mangas, con parciales 6-2 y 6-3.

Este fue el séptimo título de Báez en nueve finales de torneos ATP, y su décima victoria consecutiva en el torneo carioca incluyendo cinco en 2024 y cinco en 2025.

La victoria le permitió al porteño poner fin a la condición de verdugo de argentinos de Müller, que contaba con quince victorias en los 16 partidos que había disputado hasta ahora con compatriotas del bicampeón.

Tan solo esta semana el francés eliminó a tres argentinos: en semifinales a Francisco Comesaña (86°), en cuartos de final a Francisco Cerúndolo (26°) y en octavos a Tomás Martín Etcheverry (43°).

El francés de 28 años aspiraba a conquistar en Río el segundo título en su carrera y su primer ATP 500, tras haber vencido el ATP 250 de Hong Kong en enero de este año.

El argentino comenzó en ventaja rápidamente en la primera manga al quebrarle el segundo servicio al alemán y confirmar el suyo, con lo que abrió un 3-1. A partir de ese momento el europeo enfrentó cada vez más dificultades para defender sus servicios mientras que el argentino los confirmaba rápidamente.

Báez volvió a quebrarle un servicio a Muller, lo que le permitió aumentar su ventaja a 5-2 antes de vencer la primera manga por 6-2.

El segundo set comenzó más parejo y los dos rivales confirmaron sus servicios hasta el 3-3 parcial, cuando el argentino, con golpes cada vez más fuertes, consiguió un nuevo quiebre y abrir una ventaja de 5-3.

Con más confianza en la cancha, el argentino quebró el último servicio del europeo y se impuso por 6-3 en la manga.

Defesa do título feita com sucesso pela primeira vez no Rio Open ✅

🏆 Sebastian Baez 🏆

2024 ✔️

2025 ✔️@sebaabaez7 | #RioOpen pic.twitter.com/z7k8brMzbn

— Rio Open (@RioOpenOficial) February 23, 2025