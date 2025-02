El ruso Andrey Rublev se reencontró este sábado con el triunfo en el torneo de Doha (Qatar) que conquistó en el 2020, tras batir al británico Jack Draper en tres sets (7-5, 5-7 y 6-1) y elevar a diecisiete el número de éxitos en su historial.

El ATP 500 de Doha es el primer título del moscovita en este 2025: el ahora nueve del mundo no ganaba un torneo desde que se impuso en el Masters 1000 de Madrid en mayo pasado.

Sin embargo, ha encontrado la estabilidad emocional en la pista en estos últimos tiempos y eso le ha proyectado hacia el triunfo en Doha.

Era la tercera final en este escenario para Rublev. En Doha disputó la primera de su carrera, en el 2018, que perdió ante el francés Gael Monfils.

Volvió dos años después, ya con cierto bagaje en su recorrido, y logró el trofeo después de ganar al también galo Corentin Moutet.

Ahora ha superado a Draper, especializado en agarrarse a sus opciones en la pista y a tener que remontar para obtener su objetivo.

En dos horas y cinco minutos Rublev subrayó su superioridad sobre el británico al que siempre ha ganado. Lo hizo en Madrid, en el 2022, sobre tierra y después en Washington, ese año y en el Abierto de Estados Unidos del 2023, en pista dura.

Rubricó Andrey Rublev su mejor semana de la temporada. Exnúmero 5 del mundo no ganaba un título del nivel ATP 500 desde el torneo de Dubai del 2022 y no llegaba a una final de este rango desde Halle en el 2023.

Rublo at the double in Doha! 😛

2020 champion @AndreyRublev97 captures a 17th title 🏆 the 1st time he's won an event multiple times!@QatarTennis | #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/HexbkV6Rha

— ATP Tour (@atptour) February 22, 2025