Hoy comienza el Chile Open, el ATP 250 en el estadio San Carlos de Apoquindo con la qualy, donde 16 jugadores buscan un lugar en el cuadro principal. Destacan Bastián Malla y Matías Soto, quienes compiten por un cupo junto a Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Cristian Garín, este último recibió una invitación especial junto a Barrios. La programación incluye interesantes duelos como [4] Felipe Meligeni Alves (BRA) vs [WC] Bastian Malla (CHI) y [1] Juan Manuel Cerundolo (ARG) vs Matias Soto (CHI). Sigue los partidos en el sitio oficial del torneo.

Esta jornada inicia el Chile Open, el torneo ATP 250 que se desarrolla en el estadio San Carlos de Apoquindo y que arranca con la qualy.

16 jugadores saldrán a la cancha en busca del triunfo para pelear por uno de los cuatro cupos al cuadro principal del torneo.

Entre los aspirante se encuentran los chilenos Bastián Malla y Matías Soto, que esperan reunirse con Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo, Tomás Barrios y Cristian Garín. Los dos últimos ingresaron al principal torneo de tenis que se juega en Chile gracias a una invitación de la organización.

Revisa la programación de la qualy del Chile Open

Court Central Jaime Fillol

12:00 horas

Emilio Nava (USA) vs [8] Juan Pablo Varillas (PER)

a continuación

[4] Felipe Meligeni Alves (BRA) vs [WC] Bastián Malla (CHI)

a continuación

[1] Juan Manuel Cerundolo (ARG) vs Matías Soto (CHI)

Cancha 1

12:00 horas

Adolfo Daniel Vallejo (PAR) vs [6] Juan Pablo Ficovich (ARG)

a continuación

[2] Thiago Agustín Tirante (ARG) vs [Alt] Pol Martín Tiffon (ESP)

a continuación

[Alt] Genaro Alberto Olivieri (ARG) vs [5] Gustavo Heide (BRA)

Cancha 2

12:00 horas

[3] Román Andrés Burruchaga (ARG) vs [WC] Kilian Feldbausch (SUI)

a continuación

[Alt] Ryan Seggerman (USA) vs [7] Facundo Mena (ARG)

Todos los duelos se pueden ver a través del sitio oficial de la competencia haciendo clic aquí