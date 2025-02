El Chile Open comienza a tomar forma de cara a su inicio programado para este lunes 24 de febrero, cuando diversas raquetas del orbe se citen en Chile para la competición en suelo nacional.

Eso sí, en la antesala de certamen ya ha habido algunos cambios en los integrantes del torneo, luego de la baja del italiano, Fabio Fognini, quien se retiró del Chile Open a pesar de ingresar directamente al ser el actual 95 del ranking mundial y también con la salida de Jaume Munar.

Este movimiento de competidores genera cambios en el Main Draw, luego de que tras la salida del italiano, ingresan directamente al cuadro principal el alemán Yannik Hanfmann y al argentino Camilo Ugo Carabelli.

Santiago update:

OUT: Fognini

IN: Hanfmann, Ugo Carabelli

Next: Coria

— Entry List Updates (@EntryLists) February 18, 2025